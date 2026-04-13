مؤسسة النفط تبحث «تعزيز التعاون وتسهيل التأشيرات» مع بريطانيا

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان عن عقد لقاء مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن رينولدز، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضح سليمان، في منشور عبر منصة فيسبوك، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.

كما تطرق الجانبان إلى مسألة تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمستخدمي المؤسسة الوطنية للنفط والعاملين في القطاع، بما يسهم في دعم التواصل وتيسير حركة الأفراد وتعزيز فرص التعاون بين البلدين.

وأكد رئيس المؤسسة أهمية تعزيز الشراكة مع الجانب البريطاني وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقديره للدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكداً دعم بلاده للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، واستعدادها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك النظر في آليات تسهيل إجراءات التأشيرات.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لدعم مسارات التنمية وتعزيز العلاقات الثنائية.

كما عقدت سليمان لقاءً مع مدير فرع شركة شلمبرجير (SLB) في ليبيا، حسن الحيدري، وذلك بمناسبة تسلّمه مهامه مديرًا عامًا للشركة في البلاد.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة آفاق العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم قطاع الطاقة ورفع كفاءة الأداء الفني والتشغيلي.

وأكدتُ على أهمية شركة SLB لقطاع النفط الليبي، لما تمتلكه من خبرات عالمية تسهم في دعم المشاريع الحيوية، مشددًا على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لنجاح أعمالها وتعزيز الشراكات مع الجهات المحلية، كما جددتُ التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة.

من جانبه، أعرب مدير فرع الشركة عن سعادته بالعمل في ليبيا، مؤكدًا التزام SLB بتقديم أفضل الخبرات والتقنيات، والمساهمة في تطوير قطاع النفط وفق أعلى المعايير الدولية.