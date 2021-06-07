مؤسسة النفط تبحث تفعيل الاتفاقيات المشتركة مع مصر

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، في مقر المؤسسة بطرابلس، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا،محمد ثروت، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والغاز، وتوسيع آفاق العمل المشترك،بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى تفعيل الاتفاقيات بين الطرفين في ذات المجال في السنوات الماضية، واللجان المشتركة منذ عام 2009م.

وفي الإطار القانوني للعمل المشترك، تمت مناقشة تفعيل القرار الخاص بإنشاء “شركة خليج سرت لمشروعات الغاز” بالشراكة مع شركة “انبي”، وشركة “بتروجت” وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي، التي تأسست عام 2007 بمشاركة 24.5 % لشركة “انبي”، و24.5% لشركة “بتروجت”، و51% صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي.

هذا وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية عودة الشركات المصرية للمساهمة في مشاريع قطاع النفط الليبي.