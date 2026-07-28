مؤسسة النفط تبحث «خطط الإنتاج والميزانيات» مع شركة مبروك

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، بمقرها في العاصمة طرابلس، الاجتماع الفني والمالي مع شركة مبروك للعمليات النفطية للعام 2026، في إطار متابعة سير العمليات التشغيلية ومراجعة الأداء الفني والمالي للشركة، بما يدعم خطط تطوير الإنتاج وتعزيز كفاءة التشغيل.



واستهل الاجتماع بعرض شامل تناول نشاط شركة مبروك للعمليات النفطية، حيث استعرض المختصون أبرز مؤشرات الأداء الرئيسية ومستويات الإنجاز في مختلف الأنشطة التشغيلية، إلى جانب مراجعة أعمال إدارات الصحة والسلامة والبيئة، وما تحقق من نتائج في مجال تعزيز معايير السلامة والمحافظة على البيئة.

كما ناقش المشاركون الاحتياطيات، ومعدلات إنتاج النفط الخام والغاز، والتوقعات الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، إضافةً إلى برامج الحفر والصيانة والمشروعات التطويرية التي تستهدف رفع القدرة الإنتاجية.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مع بحث الحلول والإجراءات الكفيلة بمعالجتها، بما يضمن تنفيذها وفق الخطط المعتمدة وتحقيق الأهداف التشغيلية.

وفي الجانب المالي، استعرض المجتمعون الميزانية التشغيلية للعامين 2025 و2026، إلى جانب مناقشة التقديرات الأولية للميزانية التشغيلية المقترحة للعام 2027، بما ينسجم مع خطط شركة مبروك وأهداف المؤسسة الوطنية للنفط في المحافظة على مستويات الإنتاج، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحقيق الاستدامة التشغيلية.

وشارك في الاجتماع عدد من مديري الإدارات الفنية والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب رئيس وأعضاء لجنة إدارة المشغل في شركة مبروك للعمليات النفطية، ومديري الإدارات والمختصين بالشركة، وممثلين عن الشريك الأجنبي.

هذا وتحرص المؤسسة الوطنية للنفط على عقد اجتماعات فنية ومالية دورية مع الشركات التابعة لها لمتابعة الأداء التشغيلي، وتقييم الخطط الإنتاجية والاستثمارية، ومراجعة الموازنات، بما يسهم في المحافظة على استقرار الإنتاج وتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.