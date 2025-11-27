مؤسسة النفط تبحث خطط شركة بولندية للاستكشاف في «حوض مرزق»

عقد مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعًا فنيًا مع المدير العام لشركة بونا البولندية (فرع ليبيا) ومديرة إدارة الاستكشاف بالشركة، بحضور مدير إدارة التطوير الاحتياطي بالمؤسسة وعدد من المختصين الفنيين من الجانبين، بمقر المؤسسة الرئيسي في طرابلس.

وخصص الاجتماع لمناقشة نشاط الشركة الاستكشافي لعام 2025، والبرامج المخطط تنفيذها لعام 2026 في حوض مرزق، حيث أكدت شركة بونا عزمها على تنفيذ ما تبقى من التزاماتها الاستكشافية، والتي تتضمن حفر ستة آبار استكشافية خلال السنوات الثلاث القادمة.

هذا وشهد حوض مرزق نشاطاً استكشافياً متواصلاً خلال العقدين الماضيين، إذ استقطب شركات دولية للمساهمة في تطوير الاحتياطيات النفطية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ليبيا لتنمية إنتاجها النفطي وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها في مناطق متعددة، مع التركيز على الالتزام بالبرامج الاستكشافية المعتمدة.