مؤسسة النفط تبحث سُبل تحسين وتطوير خدمات شركة الطيران النفطي

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، بمقر المؤسسة الرئيسي في العاصمة طرابلس، مع مدير عام شركة طيران النفط محمد الاخطل، بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير، ورئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مبروك للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي، وعضو لجنة الإدارة بشركة مليته للنفط والغاز محمد جابر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام لشركة طيران النفط، وخططها المستقبلية لتحسين خدمات النقل لمستخدمي القطاع بمختلف المواقع.

وحضر الاجتماع عن المؤسسة الوطنية للنفط كل من مدير عام الشؤون المالية أبو العيد سالم، ومدير عام الشؤون الإدارية والخدمات المكلف هشام مرغم، و عدد من المختصين بالمؤسسة والشركات.