مؤسسة النفط تبحث سُبل دعم المنطقة الجنوبية في مجال الصحة العامة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، الخميس، مع عمداء 14 بلدية بالمناطق الجنوبية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمؤسسة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة احتياجات البلديات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتقوم إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة من أجل إرسال قافلة معدات طبية إلى الجنوب خلال الأيام القادمة وتوزيعها على مختلف البلديات، في حين تواصل العمل مع شركائها الدوليين على توفير المزيد من المستلزمات الطبية، وفقاً لمكتب الإعلام بالمؤسسة.

ونوهت مؤسسة النفط بأن هذه المعدات ستساعد العاملين بالقطاع الصحي الذين يعالجون المرضى ويمنعون انتشار المرض.

من جانبه صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلا: “سنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة السكان المحليين في مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط في التغلب على هذا الوباء، حيث تعمل المؤسسة جاهدة على تحديد مختلف الاحتياجات الطبية الممكنة وتوفيرها، وذلك بالتنسيق مع رؤساء البلديات، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، وفي هذا السياق، بدأنا بالجنوب الليبي باعتباره أكثر الأماكن احتياجا، وللأسف، لولا الإقفالات التي طالت المنشآت النفطية والتي حدت من إيرادات المؤسسة، لكنا قادرين على تخصيص ميزانية أكبر لهذا المشروع، ولكن على الرغم من ذلك، قامت المؤسسة الوطنية للنفط حتى الآن بإنفاق ما يزيد عن مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الصحة وتوفير المستلزمات الطبية لجميع المناطق المتاخمة لعملياتنا.. وأعتقد أننا سنتمكن من إنفاق المزيد، إذا تم رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية.”

إلى ذلك، ناقش الاجتماع أيضاً، التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط أثناء القيام بتوفير المحروقات إلى المناطق الجنوبية والبحث عن آلية مناسبة لضمان وصولها في ظل تردي الأوضاع الأمنية.