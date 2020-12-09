مؤسسة النفط تبحث سُبل عودة الشركات البريطانية المتخصصة في القطاع

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، من مقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، اجتماعا افتراضياً عبر الدائرة المغلقة مع المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني لدى ليبيا داميان مور.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وعودة الشركات البريطانية المتخصصة في مجال النفط والطاقة للعمل بليبيا، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات، وهو ما أكده المبعوث التجاري داميان مور خلال الاجتماع، حيث أوضح بأن بريطانيا تسعى بشكل جاد لعقد شراكات اقتصادية تجارية جديدة مع عدة دول ومن بينها ليبيا، والتي تربطها بها علاقات ممتازة.

كما عبّر عن سعادته في سعي المؤسسة الوطنية للنفط لتوسيع قاعدة استثماراتها من خلال التعاون مع الجانب البريطاني.

من جانبه وجّه صنع الله شكره وتقديره للمبعوث التجاري على الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لليبيا، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عازم على توسيع قاعدة الشراكة مع الجانب البريطاني في مجال الطاقة، من خلال الاستعانة بالخبرات الكبيرة لدى الشركات البريطانية في الصناعة النفطية والتقنية، وجلبها لقطاع النفط الليبي.

وتم أيضاً مناقشة التعاون في مجال التدريب والموارد البشرية، من أجل بناء القدرات و تطوير الكوادر الليبية بقطاع النفط والغاز بالجامعات والمراكز والمعاهد البريطانية.