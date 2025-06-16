مؤسسة النفط تبحث مع «إيفرلنس» الألمانية تقنيات متقدمة لتعزيز إنتاج الغاز

عقدت إدارة هندسة الصيانة والمشاريع الصغرى بالمؤسسة الوطتية للتفط اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي شركة Everllence (إيفرلنس) الألمانية– فرع سويسرا، المتخصصة في حلول الطاقة والضواغط الصناعية، وذلك بمقر المؤسسة الرئيسي في طرابلس.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع إمكانية تطبيق تقنية ضواغط الغاز البحرية المتطورة التي طورتها الشركة، في إطار مشاريع المؤسسة المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة التشغيل وزيادة موثوقية الإنتاج في المنصات البحرية.

كما تطرق اللقاء إلى آفاق التعاون الفني وتبادل الخبرات، دعمًا لجهود المؤسسة في تحديث البنية التحتية وتحقيق التحول المستدام، عبر شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة.

حضر الاجتماع مراقبو المشاريع والصيانة بإدارة هندسة الصيانة والمشاريع الصغرى، ومدير المشاريع الرئيسية المكلف، إلى جانب مختصين من المؤسسة ومسؤولي شركة “إيفرلنس” فرع سويسرا، إضافة إلى ممثلين عن إدارتي الصيانة والمشاريع بشركتي مليته للنفط والغاز والمبروك للعمليات النفطية.