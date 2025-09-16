مؤسسة النفط تبحث مع «الشركة العامة للكهرباء» تحديات التوليد وسبل تجاوزها

عقد المهندس مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعاً فنياً موسعاً مع عبد الله حمودة، مدير عام الشركة العامة للكهرباء، بحضور خبراء من المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي البريقة والكهرباء، وذلك في مقر المؤسسة بطرابلس.

وركز الاجتماع على مناقشة التحديات التي تواجه محطات توليد الكهرباء وتأثيرها على الإنتاجية، واستعرض إمكانية إنشاء منصات لتوفير الغاز المسال لمحطات الكهرباء لتجنب توقف وحداتها، إضافة إلى اقتراح إنشاء خزانات وقود إضافية لضمان إمدادات مستمرة وتقليل المخاطر التشغيلية.

واتفق الطرفان على تعزيز التنسيق بين شركتي البريقة والكهرباء لضمان وصول الإمدادات اليومية بانتظام، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لإجراء دراسة شاملة تقترح حلولاً للتحديات الحالية، بالإضافة إلى دراسة مقارنة لتكاليف المحروقات بين الغاز والوقود السائل والطاقة البديلة.

كما أوصى الاجتماع بأخذ الترتيبات اللازمة بالتزامن مع مواعيد العمرة في مصفاة الزاوية لتفادي نقص الوقود السائل “الديزل”، بالإضافة إلى الاستعدادات اللازمة لتشغيل ضواغط منصة صبراته، والتي تتطلب توقف تدفق الغاز مؤقتاً، مما يستوجب توفير الوقود السائل كبديل مؤقت.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على بدء ضخ شركة البريقة للديزل لتوفير مخزون كافٍ في محطتي جنوب وغرب طرابلس.