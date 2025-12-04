مؤسسة النفط تبحث مع «توتال إنيرجي» خطط الاستكشاف

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان في اجتماع موسع ضم النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

وجرى خلال اللقاء استعراض استعدادات المؤسسة لطرح مناقصة تستهدف كبرى الشركات العالمية المتخصصة في توريد المحروقات وبيع النفط الخام.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه المؤسسة لاعتماد آليات أكثر شفافية ونزاهة في مجال التوريد، مشيراً إلى الاستعانة بمكتب استشاري دولي متخصص لصياغة العقود بما يعزز جاذبيتها ويجعلها مواكبة للتغيرات في أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف أن المؤسسة تهدف للحصول على أفضل العروض الفنية والتجارية من الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصة.

وبيّن أن المؤسسة تستعد لاعتماد آلية جديدة لتوريد المحروقات بما يضمن انسيابية عمليات التزويد والتوزيع ويمنع أي اختناقات يمكن أن تؤثر في السوق المحلي. كما أشار إلى التعاقد مع المكتب الاستشاري KPMG للاستفادة من خبرته الدولية في تطوير هذه الآليات.

وشهد الاجتماع، الذي انعقد في مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع، من بينها ميزانية قطاع النفط، والإيرادات، وآليات سداد قيمة المحروقات، إضافة إلى متابعة العطاء العام للاستكشاف الذي أطلقته المؤسسة مطلع العام الحالي أمام الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة.

وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط بالتوازي على تطوير المصافي المحلية لزيادة قدرتها على تلبية جزء كبير من احتياجات السوق الليبي وتقليل الاعتماد على عمليات الاستيراد الخارجية.