مؤسسة النفط تبحث مع «توتال» الفرنسية تطوير الحقول الجديدة

استقبل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، المدير التنفيذي لشركة “توتال” للاستكشاف والإنتاج بليبيا باسكال برينت، والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة جوانب هامة، أبرزها نقص الميزانيات وتأثيرها على برامج تطوير الحقول، والحاجة الماسة لهذه الميزانيات لجلب قطع الغيار الضرورية وإجراء الصيانة اللازمة لخطوط نقل النفط الخام والمعدات السطحية التي عانت كثيرا في السنوات الأخيرة جرّاء الإغلاقات المتكررة التي حصلت.

كما ناقش الاجتماع خطط المؤسسة و”توتال” لتطوير الحقول الجديدة بشركتي الواحة والمبروك وذلك لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات للدخل ودعم الاقتصاد الوطني، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمؤسسة.

وتم التطرق أيضاً إلى جلب الطاقات المتجدّدة واستخدامها بمعظم الحقول والمواقع النفطية، والاستفادة من خبرة شركة “توتال” الفرنسية ولما تمتلكه من أحدث التقنيات بهذا المجال واستعمالها لتطوير الصناعة النفطية الليبية.

وأشار صنع الله في هذا الصدد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تحتاج في هذه الفترة وأكثر من أي وقت مضى للميزانيات المالية، والتي بدونها لن تتمكن من تسيير أعمال القطاع وتطويره، مؤكداً بأنه يجب الاهتمام بقطاع النفط وإعطاءه الأولوية القصوى في كل ما يحتاجه، كونه يمثل المصدر الوحيد للدخل في ليبيا وهو طوق النجاة الذي ستتمكن من خلاله الدولة الليبية من اجتياز هذه المرحلة الصعبة والوصول لبر الأمان، وفق قوله.