مؤسسة النفط تبحث مع شركة «إيني» الإيطالية تنفيذ مشاريع مشتركة

في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للنفط والغاز (ADIPEC 2025)، عقد المهندس مسعود سليمان موسى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعًا مع كلاوديو ديسكالزي، المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، بحضور غويدو بروسكو، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سير المشاريع المشتركة بين الطرفين، أبرزها مشروع استغلال غاز حقل البوري وتطوير التركيبات البحرية (أ) و(هـ) ومنصة صبراتة.

كما تم استعراض نسب الإنجاز والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي تُعقد على هامش مؤتمر أديبك، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع شركاء المؤسسة الدوليين ودعم جهود تطوير قطاع النفط الوطني في ليبيا.