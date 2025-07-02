مؤسسة النفط تبحث مع شركة «الخليج العربي» وضع خطة متكاملة لرفع الإنتاج

في سياق التعاون المستمر بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط، انعقد اجتماع موسع ضم قيادات الطرفين لمناقشة سبل تعزيز التنسيق وآليات رفع معدلات الإنتاج في المدى القريب والبعيد.

وشارك في الاجتماع من جانب شركة الخليج المهندس محمد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة إلى جانب أعضاء اللجنة المكلفين بالاستكشاف والإنتاج والعمليات والصيانة والهندسة والإنشاءات إضافة إلى عدد من مديري الإدارات الفنية بالشركة، ومن جانب المؤسسة الوطنية حضر الدكتور خليفة عبدالصادق عضو مجلس الإدارة المكلف بالاستكشاف والإنتاج وتطوير الاحتياطي والمعلومات رفقة عدد من مديري الإدارات الفنية بالمؤسسة.

وتناول الاجتماع حزمة من المقترحات والخطط الرامية إلى تعزيز القدرة الإنتاجية حيث جرى الاتفاق على خطة قصيرة الأمد لرفع الإنتاج بشكل فوري بالتوازي مع إطلاق دراسة شاملة لمقترحات طويلة الأمد تمهيدا لاعتماد رؤية موحدة تضمن الاستدامة وتعزز الكفاءة التشغيلية في القطاع.