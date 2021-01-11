مؤسسة النفط تبحث مع شركة «الخليج» زيادة معدلات الإنتاج

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اجتماعاً اليوم الاثنين، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة طرابلس، مع عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشاي، بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير.

وتم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة وخطط المؤسسة الوطنية للنفط المستقبلية لزيادة معدّلات الإنتاج واستدامته.

كما تم التطرق باستفاضة إلى مشاكل الكهرباء بحقول الشركة، بالإضافة إلى مناقشة الآثار العكسية على استجلاب قطع الغيار اللازمة ببعض مواقع الشركة بسبب عدم تسييل الميزانيات المعتمدة، وأثر ذلك على تحقيق واستدامة الإنتاج، حيث ناقش الحضور حاجة الشركة الملحّة لصيانة ضواغط الغاز بحقل النافورة.

وفي ختام الاجتماع، أثنى صنع الله على جهود لجنة الإدارة وجميع العاملين بشركة الخليج العربي للنفط وما تم تحقيقه من نجاحات وإنجازات خلال الفترة الماضية، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.

كما أوضح بأن المؤسسة الوطنية للنفط في تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية بالدولة للحصول على الميزانيات اللازمة التي ستمكنها وشركاتها من تحقيق كل المستهدفات.