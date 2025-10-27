مؤسسة النفط تبحث مع وزارة المرأة تعزيز الوعي الصحي للموظفات

نظّمت الإدارة العامة للخدمات بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، محاضرة توعوية حول سرطان الثدي في فندق باب البحر، ضمن فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالمرض.

وجاءت المحاضرة بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة المهندس مسعود سليمان، وتهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بين موظفات المؤسسة.

وحضر الفعالية وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية وعدد من موظفات المؤسسة.

ألقت المحاضرة الدكتورتان سعاد الورشفاني، استشارية أمراض النساء، وميسون لكلوك، إخصائية الجراحة العامة وجراحة الثدي، حيث تطرّقتا إلى أهمية الفحص المبكر وضرورة الوقاية من المرض من خلال الوعي والمعرفة.