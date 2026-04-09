مؤسسة النفط تبدأ التحضيرات لمؤتمر «توجزي 2026» في فزان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر مركز بحوث النفط، عن بدء التحضيرات لتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا النفط والغاز والطاقة المستدامة (TOGSE 2026)، والمقرر إقامته خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2026 في منطقة فزان، برعاية مجلس إدارة المؤسسة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي تحت شعار “تسريع التحول الفعّال من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المستدامة”، ليشكل منصة متقدمة تجمع نخبة من قادة قطاع الطاقة والباحثين والخبراء، إلى جانب الشركات المحلية والدولية، لمناقشة مستقبل الطاقة وتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات الفنية واستعراض أحدث التقنيات في مجالات إنتاج الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في دعم التحول نحو حلول طاقة نظيفة ومستدامة، وتقليص الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والبدائل الحديثة.

ويحث مركز بحوث النفط الشركات والمؤسسات الأكاديمية والخبراء في قطاع الطاقة، محليًا ودوليًا، على المشاركة الفاعلة في الحدث، والمساهمة في تعزيز الحوار حول قضايا التنمية المستدامة وأمن الطاقة.

ومن المتوقع الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل التسجيل، واستقبال الأوراق العلمية، وفرص المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي يُعد فرصة للشركات والمبتكرين لعرض أحدث الابتكارات في مجال الطاقة.