مؤسسة النفط تبدأ تنفيذ مشروع الغاز في «حقل بحر السلام»

أذن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ مشروع وحدات ضغط الغاز العملاقة في حقل بحر السلام، وذلك وفقاً لأعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة.

وتم اليوم استكمال عمليات رفع وحدة الضواغط على منصة صبراتة بنجاح، ما يعد بداية للمرحلة التنفيذية من هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج، رفع الكفاءة التشغيلية، وضمان استدامة الإمدادات الغازية.

ويُعتبر المشروع خطوة هامة نحو تنفيذ خطط زيادة القدرة الإنتاجية، ويعكس التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لضمان استقرار قطاع النفط في ليبيا.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالشكر والتقدير لشركة مليتة ولكافة المشرفين على هذا المشروع الاستراتيجي الذي يساهم في تعزيز دور ليبيا كمصدر رئيسي للطاقة.