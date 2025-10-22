مؤسسة النفط تبدأ عمليات الحفر في بئر بحوض غدامس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن انطلاق عمليات الحفر الاستكشافية في البئر (NC2 K1-) الواقع في منطقة جنوب الجبل الغربي بحوض غدامس، تحت إشراف شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة، وبموجب إجراءات ترخيص معتمدة.

وتستخدم شركة الخليج العربي الحفارة (ADWOC#7004) التابعة للشركة العربية للحفر وصيانة الآبار المساهمة، ضمن عقود تشغيلية رسمية مباشرة، لإتمام عمليات الحفر.

ويهدف المشروع إلى الوصول إلى العمق النهائي للبئر عند 11,700 قدم، ليكون هذا البئر العاشر من بين الآبار الاستكشافية التي نفذتها شركة الخليج العربي في المنطقة منذ بداية نشاطها الاستكشافي عام 1985.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز إنتاج النفط واستكشاف موارد جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الطلب المحلي والدولي.