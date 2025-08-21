مؤسسة النفط تتابع أداء «مركز البحوث» وتناقش خططه المستقبلية

تابعت المؤسسة الوطنية للنفط أداء مركز بحوث النفط وناقشت خططه المستقبلية خلال اجتماع فني عُقد مؤخرًا بمقر المركز، بحضور مدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة، ومدير عام المركز، وعدد من الفنيين والمختصين.

واستعرض الاجتماع نشاط إدارات المركز ومشاريعه خلال عام 2025، إلى جانب المشاريع والميزانيات المقترحة لعام 2026، مع تقديم عرض توضيحي حول منظومة المعلومات الجغرافية (GIS)، التي يُعدّ المركز رائدًا في تطبيقها بالقطاع، لما لها من دور حيوي في دعم مراحل العمل الفني بدءًا من الاستكشاف وصولًا إلى الإنتاج وإدارة البيانات والمعلومات.

وأشاد مدراء الإدارات الفنية بالدور المتميز للمركز في الدراسات المكمنية والاختبارات الفنية، ومساهمته الفعّالة في الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية والبيئية، مؤكدين حرص المؤسسة على دعمه المستمر باعتباره الذراع البحثي والفني للقطاع النفطي.