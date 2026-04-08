مؤسسة النفط تتابع التطورات المتعلقة بـ«الناقلة الروسية»

تابع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الجانحة آخر التطورات المتعلقة بالناقلة الروسية.

وشدد رئيس المؤسسة على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة الدقيقة من خلال ممثل اللجنة ومدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط منير علي المغربي، موجهاً بضرورة تسهيل كافة الإجراءات وتذليل الصعوبات لضمان نجاح مهام اللجنة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط حرصها على دعم جهود اللجان المختصة والتواصل المستمر معها، بما يضمن سير العمل وفق الإجراءات المعتمدة وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والفني في متابعة الملفات ذات الصلة، وفق وكالة وال.

وتمثل متابعة الناقلة الروسية ضمن الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة، في إطار سعيها لتعزيز مراقبة حركة السفن والبضائع النفطية بما يحقق السلامة التشغيلية ويضمن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للقطاع النفطي.