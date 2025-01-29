مؤسسة النفط تتابع «برنامجها التدريبي» لتنفيذه مع شركة أمريكية

عقد مدير عام الإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات، في المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة البرنامج التدريبي الجاري الإعداد لتنفيذه مع “شركة solar Turbines الأمريكية” المنفذة، بمشاركة وحضور مسؤولي إدارات وأقسام الصيانة بالشركات.

وتم خلال هذا الاجتماع “مناقشة العرض المقدم من طرف الشركة بالخصوص، وأبدى السادة الحضور جملة من الملاحظات الفنية حول آليات التنفيذ والجدول الزمني للبرنامج التدريبي العام”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار “تنفيذ توجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، بشأن الاهتمام ببناء وتنمية القدرات من خلال الاتصال بالشركات المصنعة، والعمل على بناء صفٍ ثانٍ من الكوادر المهنية الشابة، لاستلام دفة تنفيذ العمليات النفطية بمختلف أنواعها”.