بهدف رفع كفاءة العمليات.. ليبيا تطور «أنظمة قياس» الإنتاج النفطي

تواصل الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط متابعة تنفيذ مشروع تطوير واستبدال منظومات قياس إنتاج النفط الخام والغاز والمكثفات التابعة لشركة السرير للعمليات النفطية، ضمن جهود رفع كفاءة عمليات القياس وتحسين دقتها وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وجاءت أعمال المتابعة بدعم وإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، بهدف تعزيز موثوقية منظومات القياس ورفع مستوى الاعتماد عليها في توفير بيانات دقيقة حول كميات الإنتاج النفطي والغازي.

وشملت المتابعة تنفيذ زيارات ميدانية للجنة فنية مشتركة ضمت ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركات السرير والهروج والزويتينة والخليج العربي، حيث تفقدت اللجنة عددًا من المواقع النفطية، بينها حقول اجخرة ونخلة وحقل (103).

واطلعت اللجنة خلال الزيارات على الإجراءات الفنية الخاصة بتطوير واستبدال 4 منظومات قياس مخصصة للكميات المنتجة من حقول شركة السرير، تمهيدًا لنقل الإنتاج وضخه إلى حقول الزويتينة وأبوالطفل وآمال.

كما عقدت اللجنة اجتماعات ميدانية مع الفرق الفنية المختصة، بحثت خلالها آليات التنسيق بين الشركات المعنية، وسبل ضمان استمرار العمليات التشغيلية خلال مراحل تنفيذ مشروع استبدال وتحديث العدادات دون التأثير على سير الإنتاج.

وأكدت اللجنة أهمية الالتزام بالضوابط الفنية والمعايير القياسية المعتمدة، بما يضمن دقة قياس كميات الإنتاج، وسلامة تدفقات النفط والغاز، واستمرار العمل وفق الخطط التشغيلية الموضوعة.

ويأتي المشروع ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير البنية الفنية للقطاع، وتحسين أنظمة المتابعة والقياس، بما يدعم جودة البيانات التشغيلية ويساهم في رفع كفاءة إدارة الإنتاج النفطي والغازي في ليبيا.