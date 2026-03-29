مؤسسة النفط تتابع «حركة الناقلات» لضمان استقرار الإمدادات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط (National Oil Corporation) آخر تحديث لأرصدة المستودعات وحركة الناقلات في مختلف مناطق ليبيا، وذلك لمتابعة مستوى الوقود والغاز وعمليات التوريد.
مستودع طرابلس
- البنزين: 11,252 طن متري
- الديزل: 5,452 طن متري
- الغاز: 1,944 طن متري
الناقلات:
- ناقلة بنزين تحت التفريغ
- ناقلة غاز تحت التفريغ
- ناقلة بنزين متوقع وصولها الليلة
مستودع مصراتة
- البنزين: 26,709 طن متري
- الديزل: 27,705 طن متري
- الغاز: 806 طن متري
الناقلات:
- ناقلة ديزل في الانتظار
- ناقلة غاز متوقع وصولها اليوم
مستودع الزاوية
- البنزين: 12,496 طن متري
- الديزل: 14,412 طن متري
- الغاز: 561 طن متري
الناقلات:
- ناقلة بنزين متوقع وصولها يوم 2 أبريل
- ناقلة ديزل في الانتظار
مستودع بنغازي
- البنزين: 34,212 طن متري
- الديزل: 27,764 طن متري
- الغاز: 4,528 طن متري
الناقلات:
- ناقلة بنزين متوقع بدء تفريغها اليوم
- ناقلة ديزل تصل يوم 31 مارس
مستودع طبرق
- البنزين: 21,571 طن متري
- الديزل: 19,238 طن متري
- الغاز: 62 طن متري
الناقلات:
- ناقلة ديزل تحت التفريغ
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه البيانات تأتي ضمن جهودها لمتابعة حركة الوقود والغاز في المستودعات، وضمان توفر الإمدادات بشكل منتظم لدعم احتياجات السوق والمستهلكين.
اقترح تصحيحاً