مؤسسة النفط تتابع عمل الشركات التابعة لها

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس لجنة إدارة شركة “مليتة” للنفط والغاز بشير الزناتي، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة ورئيس لجنة ملاك شركة “مليتة” مسعود سليمان.

وناقش الاجتماع “عددا من الموضوعات، من بينها النشاط العام لشركة “مليتة” وسير عملها ومشاريعها الجاري تنفيذها، والتحديات التي تحول دون تحقيق حزمة مستهدفاتها”.

وبحسب مؤسسة النفط، “يأتي هذا الاجتماع في إطار دعم ومتابعة المؤسسة لعمل الشركات النفطية التابعة لها لإنجاز مشاريعها وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لرفع معدلات الإنتاج”.