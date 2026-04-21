«مؤسسة النفط» تتابع مشاريع مليتة ضمن خطط رفع الإنتاج

أجرت إدارة المشاريع الرئيسية والإدارة العامة للغاز بالمؤسسة الوطنية للنفط زيارة ميدانية إلى عدد من المواقع التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز، في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة.

وشملت الجولة مجمع مليتة إلى جانب المنصات البحرية DP3 وDP4، إضافة إلى منصة صبراتة، حيث ركزت الزيارة على الوقوف على سير العمل ميدانيًا ومراجعة مختلف الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، استهدفت هذه الزيارة تقييم مستوى التقدم الفعلي للأعمال، والتحقق من الالتزام بخطط التنفيذ المعتمدة، إلى جانب التأكد من تطبيق معايير السلامة المطلوبة في مختلف المواقع التشغيلية.

كما تضمنت الجولة تقديم الدعم الفني والتشغيلي اللازم، بما يعزز من كفاءة الأداء ويساهم في تسريع وتيرة الإنجاز ضمن البرامج المحددة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى رفع معدلات إنتاج النفط والغاز، مع التركيز على تعزيز الاستدامة التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية الحالية.

وتندرج هذه الزيارات الميدانية ضمن نهج المؤسسة في المتابعة المباشرة للمشاريع الحيوية، بما يدعم استقرار قطاع الطاقة ويواكب التحديات الفنية والتشغيلية في مواقع الإنتاج البحرية والبرية.

تُعد شركة مليتة للنفط والغاز من أبرز الشركات العاملة في قطاع الطاقة في ليبيا، حيث تلعب دورًا محوريًا في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، خاصة عبر مجمع مليتة الذي يمثل نقطة رئيسية لمعالجة وتصدير الغاز إلى الأسواق الخارجية.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط من خلال برامجها الاستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة الإنتاجية، بما يعزز من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.