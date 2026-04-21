مؤسسة النفط تتحرك نحو «صفر حرق للغاز» بحلول 2030

تواصل المؤسسة الوطنية للنفط، جهودها لتحقيق هدف “صفر حرق” للغاز بحلول عام 2030، عبر لجنة مبادرة 2030 المختصة، في إطار توجه استراتيجي ينسجم مع الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة ودعم استقرار المناخ.

وعقدت لجنة المبادرة اجتماعاً مع خبراء شركة SLB العالمية، حيث جرى خلاله بحث آفاق التعاون الفني والمالي، إلى جانب استعراض فرص توظيف التقنيات الحديثة لتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية المستهدفة خلال عامي 2026 و2027.

وتركز هذه الجهود على تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي، بما يضمن تنفيذ خطة المبادرة ضمن جداولها الزمنية المحددة، ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويقلل من معدلات الفاقد، إلى جانب دعم التوجه نحو حماية المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في قطاع النفط.

وتحظى هذه الملفات بمتابعة مباشرة ويومية من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

ويأتي ذلك ضمن مسار أوسع تتبناه المؤسسة لترسيخ التزاماتها البيئية، حيث شهد ملف تقليل حرق الغاز تقدماً ملحوظاً تمثل في خفض معدلات الحرق بنحو 100 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية العام الماضي.