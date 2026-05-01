سليمان: عمّال النفط «عماد الاقتصاد الوطني» في ليبيا

وجّه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا المهندس مسعود سليمان كلمة بمناسبة عيد العمال العالمي، عبّر فيها عن تقديره واعتزازه بالعاملين في قطاع النفط والغاز بمختلف مناطق البلاد، مشيدًا بدورهم في تحقيق إنجازات كبيرة رغم التحديات.

وقال سليمان في مستهل كلمته، التي استهلها بالسلام والصلاة على النبي، إنه يشعر بالفخر لوجوده بين العاملين في هذا القطاع، واصفًا إياهم بأنهم أبطال ساهموا في تحقيق نجاحات بارزة في ظروف صعبة جعلت من الإنجاز مهمة معقدة في مراحل متعددة.

وأكد أن عيد العمال لا يمثل مناسبة احتفالية فحسب، بل محطة لتقدير الجهود المبذولة من العاملين الذين أسهموا في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن كل جهد مبذول كان له أثر مباشر في تعزيز مكانة البلاد.

ووجّه رئيس مجلس الإدارة رسالة شكر إلى العاملين في الحقول النفطية والموانئ والمنصات البحرية ومختلف مواقع العمل، مشيدًا بما تحقق خلال الفترة الماضية من ارتفاع في معدلات الإنتاج وتقدم في مجالات الاستكشاف، مؤكدًا أن هذه النتائج جاءت بفضل الإخلاص والتفاني في العمل.

وأوضح أن العاملين في قطاع النفط يشكلون القاعدة الصلبة للاقتصاد الوطني، وأن التزامهم برؤية التطوير أسهم في تجاوز التحديات وتحقيق إنجازات ملموسة أعادت القطاع إلى مسار التطوير والريادة.

كما ثمّن الجهود التي تبذلها فرق الأمن والسلامة المهنية في مختلف المواقع، واصفًا إياها بالحَصن المنيع لحماية الأرواح والمنشآت، نظرًا لدورها في تقليل المخاطر والتعامل مع الحوادث بسرعة وكفاءة وفق معايير السلامة الدولية.

وشدد على أن المؤسسة الوطنية للنفط تضع تطوير العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، باعتباره الثروة الحقيقية للقطاع، مؤكداً الالتزام بتوفير بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والاستقرار الوظيفي.

واختتم كلمته بتوجيه التهنئة لجميع العاملين والعاملات في قطاع النفط والغاز، متمنيًا استمرار النجاح والازدهار، ومؤكدًا أن ليبيا تفخر بجهودهم ومساهماتهم في بناء الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الخطاب في وقت يحظى فيه قطاع النفط والغاز في ليبيا باهتمام واسع، باعتباره المصدر الرئيسي للإيرادات، حيث تعتمد عليه الدولة بشكل أساسي في دعم الاقتصاد وتمويل الميزانية العامة، وسط جهود مستمرة لرفع مستويات الإنتاج وتعزيز الاستقرار التشغيلي في الحقول والموانئ.