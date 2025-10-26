مؤسسة النفط تحتفي بمرور 64 عاماً على تصدير أول شحنة نفط من ليبيا

أحيت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، في مقر شركة سرت للنفط والغاز، الذكرى الرابعة والستين لتصدير أول شحنة نفط خام من ميناء البريقة إلى ميناء جنوة الإيطالي عام 1961، باحتفال رسمي حضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وعدد من مديري الإدارات ورؤساء لجان إدارة الشركات التابعة ومندوبي الجهات المشاركة في القطاع.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مسعود سليمان، في كلمته بهذه المناسبة، أن ذكرى تصدير أول شحنة نفط تمثل محطة وطنية بارزة في تاريخ ليبيا، لأنها كانت البداية الحقيقية لمسيرة تنموية غيّرت وجه البلاد وفتحت أمامها آفاقاً جديدة من الاستقرار والتقدم.

وقال إن هذا اليوم التاريخي “أثبت للعالم أن الليبيين قادرون على استثمار خيراتهم وبناء مستقبلهم بإرادتهم الحرة وجهودهم المخلصة”.

وأشاد سليمان بجهود العاملين في قطاع النفط الليبي واصفاً إياهم بـ”الجنود المجهولين” الذين يواصلون بعزيمة الحفاظ على استمرارية الإنتاج والعطاء، كما ثمّن مساهمة الشركات الوطنية والأجنبية في تطوير الحقول ورفع كفاءة الإنتاج وتوطين الخبرات داخل البلاد.

وجدد رئيس مجلس الإدارة تأكيده على التزام المؤسسة الوطنية للنفط باستقلاليتها وشفافيتها وحيادها، واضعة مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل العمل لبناء قطاع نفطي قوي ومتطور ومستدام يسهم في تحقيق التنمية ويخدم جميع أبناء الوطن.

واحتفاءً بالمناسبة، أعلن سليمان إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة في شركة سرت، من بينها توسيع مسجد أبي ذر الغفاري، وتحديث منظومة التحكم والكهرباء بمصفاة مرسى البريقة، وإنشاء محطة توزيع كهرباء رئيسية، ومخزن لمواد الحفر بحقل اللهيب، إضافة إلى ورش صيانة ومكاتب إدارية ومبنى لإدارة التخطيط ومرفق ترفيهي ومشروع سكن للعزّاب بسعة 128 سريراً، إلى جانب صيانة مطعم ومقهى الشاطئ وافتتاح حقل الخير الجنوبي والمركز الإعلامي الجديد للشركة.

وتخلل الاحتفال عروض مرئية وثائقية أبرزت مسيرة ستة عقود من العمل والإنجاز في شركة سرت للنفط والغاز، بحضور واسع من مستخدمي القطاع والعاملين في مختلف الحقول والشركات التابعة.