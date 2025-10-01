مؤسسة النفط تحدث منصة إلكترونية لتسجيل الشركات

عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، والمختصة بوضع معايير تأهيل الشركات وتعزيز الشفافية، اجتماعها الأول في المقر الرئيس للمؤسسة بطرابلس.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آليات عملها وخطط المرحلة المقبلة، والتي تشمل وضع الضوابط والمعايير الخاصة بتأهيل الشركات للعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط، بهدف ضمان الشفافية وتطبيق الحوكمة الرشيدة.

كما تم بحث خطة إعداد دليل إجرائي لتسجيل وتأهيل الشركات عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.

وترأس الاجتماع مدير عام الشؤون القانونية والتقاضي، في حين ضمت اللجنة في عضويتها مدير عام المعلومات والتحول الرقمي، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات، ومدير إدارة العقود، ومدير إدارة المراجعة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المؤسسة الوطنية للنفط على تعزيز كفاءة الأداء وضمان معايير النزاهة والشفافية في تعاملاتها.