مؤسسة النفط تحذّر من إعلانات مزيفة على فيسبوك

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط السادة المواطنين من خطورة ما تنشره بعض الصفحات والمنصات المجهولة على فضاء فيسبوك من إعلانات مزيفة منسوبة للمؤسسة أو للشركات النفطية التابعة لها.

وبحسب المؤسسة، هذه الإعلانات تدعي فتح باب التوظيف والعمل وتضع روابط إلكترونية لتسجيل طلبات التوظيف، لكن، في الحقيقة، هذه الروابط تحتوي على فيروسات إلكترونية تهدد بتهكير بيانات وصفحات كل من يسجل دخوله عبرها.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الصفحات المشبوهة، مؤكدةً أن إعلاناتها الرسمية وكل ما يخصها من أخبار لا يُنشر إلا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وصفحتها الموثقة بالعلامة الزرقاء على فيسبوك.