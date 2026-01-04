مؤسسة النفط تحقق إنجازاً نوعياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن نجاحها في خفض حرق أكثر من 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا خلال عام 2025، عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في مختلف شركاتها التابعة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المشاريع تهدف إلى تقليل حرق غاز الشعلة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي في الشبكة الساحلية المغذية لمحطات توليد الكهرباء والمصانع البتروكيميائية.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن أبرز هذه المشاريع تمثّل في ثلاثة مشاريع بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، تضمنت: ضخ مكثفات حقل الحطيبة إلى خط المكثفات الجديد بقطر 16 بوصة بدلًا من الخط القديم، وتحويل نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز من حقلي اللهيب والراقوبة إلى الخط الرئيسي لتزويد الشبكة الساحلية، وإعادة تشغيل منظومة فصل الغاز بحقل اللهيب لفصل نحو 12 مليون قدم مكعب يوميًا لاستخدامه في عمليات الرفع بالغاز داخل الحقل.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن مشاريع أخرى نفذتها في شركات السرير والواحة أسهمت في خفض حرق نحو 45 مليون قدم مكعب إضافية يوميًا، من خلال تحسين عمل معامل معالجة الغاز وتشغيل ضواغط الغاز في حقول إجخرة والدفة الشمالية، مع إنتاج 1800 برميل من المكثفات يوميًا في شركة السرير.

وقالت المؤسسة إن هذه الإجراءات أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر في الموارد الوطنية، كما خفّضت الانبعاثات الغازية الناتجة عن الحرق، بما ينعكس إيجابًا على حماية البيئة.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تستهدف خلال 2026 خفض حرق نحو 120 مليون قدم مكعب يوميًا، والوصول إلى خفض الحرق بنسبة 60%، مع تحقيق الحرق شبه الصفري بحلول 2030، ضمن خطة عمل واضحة تتضمن مشاريع إضافية واستثمارًا في تقنيات مبتكرة لتعظيم الاستفادة من الغاز وتحسين كفاءة استغلال الموارد.