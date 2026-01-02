سلامة العاملين وزيادة الإنتاج.. مؤسسة النفط تحدد أولويات 2026

اختتمت المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة سبها اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات القطاع لسنة 2025، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، مع إقرار حزمة واسعة من التوصيات والتوجيهات الفنية والمهنية، واعتمادها ضمن أولويات العمل الاستراتيجي خلال سنة 2026.

وأكدت المؤسسة أن سلامة العاملين وحماية البيئة تشكلان أولوية مطلقة، مع التشديد على تعزيز ثقافة السلامة، وتقليل حرق الغاز، وإعداد خطط استراتيجية بعيدة المدى تستند إلى تحليل دقيق للبيئة التشغيلية، وتوطين التقنية، وتوسيع نطاق الخدمات النفطية محليًا، والاستفادة من نقل المعرفة والخبرات من الشركات العالمية.

وتضمنت التوصيات منح أولوية قصوى لاستكمال مشاريع منظومات القياس، مع إلزام الشركات بموافاة إدارة التفتيش والقياس بتقارير شهرية دقيقة، إلى جانب الإسراع في تنفيذ مشاريع زيادة الإنتاج بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في خلق فرص عمل، واستكمال المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى الحد من الانحدار الطبيعي في الإنتاج وزيادته، والالتزام بإجراء العمرات الدورية للمصافي والمصانع البتروكيماوية.

وشددت التوصيات على مطالبة شركة البريقة بإعداد مخطط متكامل للمستودعات النفطية، وتسريع صيانة الخزانات المتوقفة، والالتزام باستكمال المشاريع المتعثرة، مع التأكيد على تحسين دقة التقديرات المالية، وترتيب أولويات المشاريع، واختيار مقاولين أكفاء، والالتزام الصارم باللوائح والأنظمة المعمول بها في جميع شركات القطاع.

ودعت المؤسسة إلى تطوير أسطول الشركة الوطنية للحفر، وتعزيز التنافسية والحد من الاحتكار، وتشجيع شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي ناجيكو على إبرام شراكات تقنية استراتيجية، إلى جانب دعم مصحة النفط عبر زيادة الكوادر وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للعاملين في المواقع النفطية.

كما أكدت المؤسسة أهمية ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتنمية الموارد البشرية، وتمكين الكوادر الشبابية، وتسريع إعداد الصف الثاني من القيادات، وربط برامج التدريب باحتياجات التشغيل، والتوسع في التدريب العملي الداخلي والخارجي، وتمكين مركز بحوث النفط من تنفيذ الدراسات محليًا وبناء كوادر وطنية متخصصة.

وأعرب رئيس وأعضاء الجمعية العمومية عن شكرهم وتقديرهم لشركات القطاع الوطنية والمشتركة، ومعاهد النفط للتأهيل والتدريب، ومركز بحوث النفط، ومصحة النفط، على الالتزام بالحضور، وحسن الإعداد للعروض، والتفاعل المسؤول مع أعمال الاجتماعات والتوصيات الصادرة.

وثمّنت الجمعية العمومية جهود العاملين في القطاع، التي أسهمت في بلوغ معدل إنتاج وصل إلى 1.374 مليون برميل يوميًا مع نهاية نوفمبر، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على هذا المستوى وتعزيزه عبر برامج تطوير مستدامة، رغم التحديات، وفي مقدمتها صعوبات التمويل.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط دعمها الكامل لشركات القطاع، ومعاهد التدريب، ومراكز البحوث، ومصحة النفط، مع التشديد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الانضباط والعمل بروح الفريق الواحد، للمضي بثقة نحو تحقيق مستهدفات قطاع النفط والغاز لسنة 2026 وما بعدها.