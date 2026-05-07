مؤسسة النفط تدعم الحجاج الليبيين بـ«موسم الحج»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، دعمها للحجاج الليبيين تزامنًا مع انطلاق أولى رحلات موسم الحج للعام 1447هـ، وذلك بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضحت المؤسسة أنها باشرت تنفيذ مبادرة شملت تجهيز ما يعرف بـ”حقيبة الحاج”، والتي صُممت لتضم مجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بسهولة ويسر، بما يضمن توفير قدر أكبر من الراحة خلال رحلة الحج.

وفي سياق متصل، قامت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر ذراعها الخدمي المتمثل في الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، بتوفير وجبات غذائية للحجاج في مختلف المطارات الليبية، في إطار حرصها على تلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة.

وأكدت المؤسسة أن هذه المبادرة تأتي ضمن دورها الاجتماعي تجاه المجتمع الليبي، وحرصها على المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية، عبر تقديم خدمات تسهم في التخفيف عن المواطنين، خصوصًا في مثل هذه الرحلات الإيمانية المهمة.

وأضافت أن هذه الخطوة تعكس قيم التكافل والتضامن، وتعزز دور المؤسسات الوطنية في دعم المواطنين في مختلف المناسبات، بما في ذلك رحلة الحج إلى الأراضي المقدسة.