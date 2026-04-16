خطوات جديدة لتعزيز كفاءة التشغيل في مطار «مرسى البريقة»

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن دعم المؤسسة الوطنية للنفط لخطة تطوير شاملة تستهدف تعزيز منظومة النقل الجوي ورفع جاهزية مطار مرسى البريقة، في إطار توجه يهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وتطوير البنية الفنية والخدمية وفق المعايير المحلية والدولية المعتمدة في قطاع الطيران

وأوضحت الشركة أن هذا التوجه يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية رفيعة المستوى التي تنفذها شركة طيران النفط، بهدف تحسين جودة الخدمات التشغيلية وتطوير الأداء الفني بما يضمن انسيابية الرحلات ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية للمطار

وشهدت الاجتماعات بحث عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير التشغيل وتحسين كفاءة الخدمات الجوية وتعزيز استدامة الخدمة بما يلبي احتياجات المستخدمين

وعُقد الاجتماع الأول في مكتب رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مصطفى امحمّد هماد، بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، حيث جرى التأكيد على أهمية وضع حلول عملية وجذرية لتطوير خدمات النقل الجوي ورفع كفاءة التشغيل

كما عُقد اجتماع ثانٍ في طرابلس بمكتب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة، محمد محمّد الدحيّر، وخصص لمتابعة تنفيذ التوجيهات ومناقشة متطلبات مصلحة الطيران المدني

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية، من بينها إعادة جدولة الرحلات بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين، خاصة القاطنين خارج مدينة طرابلس، مع تسيير رحلات منتظمة أيام الأحد والثلاثاء والخميس والسبت وفق مسارات وتوقيتات محددة

كما تضمنت الإجراءات العمل على توفير متطلبات الصيانة الخفيفة للطائرات داخل المطار عبر تجهيز المعدات الفنية وتوفير الكوادر المؤهلة، بما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بنقل الطائرات إلى مواقع أخرى

كما تم التوافق على إعداد خطة تنفيذية متعددة المراحل للحصول على تصريح تشغيل مطار مرسى البريقة على مدار الساعة، إلى جانب استكمال متطلبات التشغيل الليلي الدائم، حيث أبدت شركة طيران النفط استعدادها لتوريد منظومة إنارة مهبط المطار والإشراف على تركيبها

واختتمت الاجتماعات بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل انطلاقة فعلية نحو تطوير شامل لمنظومة النقل الجوي وتعزيز جاهزية مطار مرسى البريقة، بما يرسخ كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الاعتمادية التشغيلية، ويعكس التزام شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط بتطوير خدمات نقل جوي آمنة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة