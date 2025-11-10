مؤسسة النفط تدعم مستشفى «ابن سينا» بأحدث الأجهزة الطبية

سلّمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت جهازين طبيين، في إطار دعم المؤسسة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية في المدينة والمناطق المجاورة لها.

وشملت الأجهزة جهاز Siemens Acuson Juniper المخصص للتصوير التشخيصي بالموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والولادة، وجهاز Siemens Acuson Redwood المستخدم لتشخيص أمراض القلب المعروف باسم الإيكو.

ويتم متابعة مشاريع التنمية المستدامة بانتظام تحت إشراف رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، نظرًا لأهميتها في رفع مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.