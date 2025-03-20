مؤسسة النفط تدعم مشاريع «التنمية المستدامة»

زار وفد مشترك من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة “زلّاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز المجالس البلدية لكل من “البركة وإسين والعوينات”، بهدف دعم مشاريع التنمية المستدامة من أجل تحسين الخدمات الأساسية.

واطلع الوفد خلال هذه الزيارة ولقائه بمسؤولين في المجالس البلدية والوجهاء علي “احتياجات المناطق المذكورة، وعلى رأسها تقييم محطة وآبار المياه، واحتياجات المركز الصحي في منطقة إيسين الحدودية، التي تم تسليمها مبنى متنقل مجهز لاستخدامه كمرفق صحي وحافلة لنقل الطلاب، كما سلَّم الوفد عدد 2 مبانٍ متنقلة أخرى لبلدية العوينات، لاستخدام أحدها كمرفق صحي والثاني مرفق إداري، بالإضافة إلى أربعة خزانات مائية بسعة 20,000 لتر”.

وتأتي هذه الزيارة الميدانية “ضمن سلسلة من الزيارات المماثلة التي تنظمها المؤسسة للعديد من المناطق والمدن في الجنوب الليبي، في إطار توجيها مجلس الإدارة للاهتمام بمشاريع وبرامج التنمية المكانية وتطوير المجتمعات المحلية”.