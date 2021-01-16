مؤسسة النفط تدعو إلى التعامل مع «قوت الليبيين» بمسؤولية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء السبت، أن شركة “الواحة” للنفط واعتبارا من يوم غد الأحد، ستباشر عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح -الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن هذا الخط أصبح في وضع لايمكن معه الاستمرار في التشغيل لكثرة التسربات وتهالكه وذلك بسبب غياب الميزانيات التي تضمن سلامة أصول المؤسسة والذي سبق أن عبرت عليها في مناسبات عديدة.

وأشارت إلى أن فرق الصيانة جُهِزت لتنفيذ هذا العمل وبصفة متواصلة وذلك لتقليل فترة الإيقاف حيث من المتوقع أن تستمر هذه الأعمال لمدة أسبوعين.

وأضاف البيان: “تحرص المؤسسة الوطنية للنفط للتنسيق مع المشغل شركة الواحة للنفط بتقليل الفترة إلى ما بين 7-10 أيام في إشارة إلى ثقتنا في فرق الصيانة ومقدرتهم الفنية من العمل بطريقة النمط السريع”.

ونوهت المؤسسة إلى أن غياب الميزانيات لصيانة أصول المؤسسة الوطنية للنفط أوصلها إلى تخفيض وإنقاص الإنتاج، وحمَّلت المسؤولية للجهات التي تقف عائقا في سبيل تسييل هذه الميزانيات الأمر الذي يكلف الخزانة العامة خسائر فرص بيعية تتجاوز 165 مليون دولار، وفقاً للبيان.

وتابعت المؤسسة في بيانها: “أمام هذا كله فإن المؤسسة الوطنية للنفط وإذ تُعبر عن أسفها الشديد على ما آلت إليها البنية التحتية في قطاع النفط الوطني فإنها تدعو بشدة إلى التعامل مع قوت الليبيين بمسؤولية وضرورة توفير الميزانيات المطلوبة وتسييلها في المواعيد المحددة وبشكل منتظم وإلا فإن الأمر سيتفاقم وقد يؤدي إلى توقف الإنتاج في مواقع أخرى”.

وأوضحت مؤسسة النفط أن ما تعاني منه شركة الواحة اليوم يحدث يوميا مع العديد من الشركات الأخرى التي تعاني من شح الميزانيات وهي الأخرى مهددة أن تصل بها الأمور إلى انخفاض إنتاجها بل في بعض المواقع إلى توقفه بالكامل، بحسب المؤسسة.