مؤسسة النفط تردّ على مطالب التعويض لملاك «الناقلة نور»

تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط من كسب القضية التحكيمية المرفوعة ضدها من قبل ملاك الناقلة نور(1) أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، حيث كان ملّاك الناقلة قد طالبوا المحكمة بإلزام المؤسسة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بالناقلة نتيجة للاشتباكات المسلحة في عام 2014م، بالإضافة إلى غرامات مالية أخرى.

وفي وقت سابق من عام 2024م، حاولت المؤسسة التوصل إلى تسوية ودية مع ملاك الناقلة، إلا أن الطرف الآخر رفض العرض المقدم. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة برفض مطالب التعويض.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الدائم بحماية حقوق ومصالح جميع شركائها وعملائها في مختلف مجالات العمل، مشيرة إلى حرصها على الوفاء بتعهداتها التعاقدية مع جميع الأطراف.

كما أوضحت المؤسسة أنها بذلت جهودًا حثيثة للتوصل إلى تسوية مرضية، ولكنها أكدت في ذات الوقت ضرورة الحفاظ على حقوقها والدفاع ضد أي مطالب غير مشروعة.