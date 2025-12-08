«مؤسسة النفط» تساهم بمواجهة الفيضانات في بنغازي وأجدابيا

ساهمت المؤسسة الوطنية للنفط بشكل فعال في التخفيف من آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت بعض مناطق ليبيا نتيجة الأمطار الغزيرة، وأدت إلى إعاقة الحركة في مدن عدة، من بينها بنغازي وأجدابيا.

وفي هذا الإطار، سلمت المؤسسة لشركة الخدمات العامة في بنغازي خمس مضخات شفط كبيرة ألمانية الصنع، كما سلمت مضختين إضافيتين لشركة الخدمات العامة في أجدابيا، وذلك بهدف تسريع إزالة المياه المتجمعة واستعادة حركة المرور الطبيعية.

وأسهمت شركة الزويتينة في تقديم دعم مهم لمنطقة سلطان التي تعرضت أيضًا لفيضانات جراء الأمطار الغزيرة، ضمن جهود المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها المؤسسة الوطنية للنفط.

وتأتي هذه المساهمات ضمن برنامج التنمية المستدامة الذي تنتهجه المؤسسة وفق إمكاناتها المتاحة، بهدف دعم المجتمعات المحلية والحد من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتعزيز القدرة على الاستجابة للطوارئ.

وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات على برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تشمل دعم البنية التحتية المحلية في مواجهة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والسيول، وتساهم في تهيئة حلول سريعة ومباشرة لتخفيف الأضرار، وتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين في مختلف مناطق ليبيا.