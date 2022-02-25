مؤسسة النفط تستحوذ على مصفاة رأس لانوف

كسبت المؤسسة الوطنية للنفط، حكما نهائياً واستحوذت على مصفاة رأس لانوف، وإرغام شركة “تراستا” الإماراتية ببيع حصتها للمؤسسة الوطنية للنفط.

والمصفاة هي أكبر مصفاة في شمال إفريقيا تعود لليبيا بعد 8 سنوات من الإيقاف.

وأشارت المؤسسة الوطنیة للنفط، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الجمعة، إلى أنها مارست حقھا في شراء حصة شركة “تراستا” في الشركة اللیبیة الإماراتیة لتكریر النفط

وأعلنت المؤسسة عن استئنافھا لممارسة حقھا في شراء حصة شركة “تراستا” البالغة 50% في شركة لیركو، الشركة المشتركة المشكلة لتشغیل مصفاة رأس لانوف، وفقاً لبنود الاتفاقیة المنظمة للشركة المشتركة لیركو.

يُذكر أن شركة “تراستا” كانت قد حاولت عرقلة ممارسة المؤسسة لحقھا شراء حصتھا في دعوى تحكیمیة أمام غرفة التجارة الدولیة، والتي انتھت بصدور حكم رافض لمحاولات “تراستا” ومؤید لحق المؤسسة في شراء حصة “تراستا”.