مؤسسة النفط تستعد لتفريغ المكثفات من ميناء البريقة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن استعدادها لتفريغ المكثفات من ميناء البريقة النفطي.

وأفادت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، بوصول السفينة المسماة من المؤسسة الوطنية للنفط (Valle Di siviglia) إلى ميناء البريقة صباح اليوم، لتقوم بشحن 30 ألف طن من المكثفات الموجودة في الميناء من أجل توفير سعات تخزينية كافية تضمن استمرار إنتاج الغاز الطبيعي بمستوياته الحالية بحدود 160 مليون قدم مكعب يوميا.

ونوهت مؤسسة النفط بأن هذا الأمر سيساهم في عدم زيادة طرح الأحمال عن مستوياتها الحالية ولكن ذلك لن ينهي المشكله بشكل كامل علما بأن احتياجات محطات كهرباء الزويتينه وشمال بنغازي بحدود 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي ولا تستطيع المؤسسة توفيرها بسبب الإغلاق القسري للمنشآت النفطية، كما أن الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات لتغطية العجز الناتج عن توقف إنتاج الغاز الطبيعي وتوفير المحروقات للسوق المحلي قد تم استنزافها خلال الشهور الماضية بسبب الإغلاقات كما رفضت القوات المغلقة للحقول المزودة لمصفاة الزاوية إعادة ضح الخام لتقوم المصفاة بسد العجز وتوفير المحروقات للاستهلاك المحلي ووقف استنزاف مدخرات الدولة في الاستيراد، وفقاً للمؤسسة.

وصرح المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية، في هذا الصدد، قائلاً : “لقد تسبب إغلاق النفط بمعاناة المواطن أثر ذلك سلباً على كافة سبل الحياة ولعل انقطاعات الكهرباء في المنطقة الشرقية بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات هو أحد هذه الآثار، ولذلك تواصل المؤسسة الوطنية للنفط بذل مجهودات جبارة من أجل التخفيف من معاناة المواطن الليبي في كافة أنحاء البلاد، كما نجدد دعواتنا لإنهاء الإقفالات غير القانونية لمنشآتنا حتى نتكمن من أداء عملنا وسد حاجة الاستهلاك المحلي من المحروقات”.