مؤسسة النفط تستعد لحفر أول بئر استكشافي بالمياه العميقة في «حوض سرت»

عقدت إدارتي الاستكشاف والحفر بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس اجتماعًا تحضيريًا مع مسؤولي ائتلاف شركتي إيني وبريتش بتروليوم والمؤسسة الليبية للاستثمار لمناقشة خطوات حفر أول بئر استكشافي في المياه العميقة في ليبيا، بحضور ممثلين عن كبرى الشركات الخدمية العالمية.

وجاء الاجتماع، الذي عُقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، لمراجعة آلية العمل وخطوات تنفيذ البئر الاستكشافي المقرر حفره في يناير المقبل.

ويعد هذا البئر الأول من نوعه في المياه العميقة في ليبيا، بعمق مياه يبلغ حوالي 1,900 متر، في منطقة العقد البحرية (38/3) التي تبعد نحو 170 كيلومترًا عن الساحل الليبي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض السيناريوهات التشغيلية ومتطلبات الجاهزية، بالإضافة إلى إمكانيات الشركات الخدمية المشاركة لضمان تنفيذ العمل وفق أعلى المعايير الفنية ومعايير السلامة المهنية.