مؤسسة النفط تستعد لعقد اجتماع جمعيتها العمومية

وصل أمس الاثنين إلى مدينة البريقة، وفد المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة، وبرفقته أعضاء مجلس الإدارة، جاد الله العوكلي، وأبو القاسم شنقير، والعماري محمد.

يأتي ذلك استعدادا لانعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها للعام 2020، الحدث الأبرز في قطاع النفط باستضافة من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمؤسسة.

وكان في استقبال الوفد بمطار مرسى البريقة رئيس وإعضاء مجلس الإدارة، وبعض من المدراء العموم ومدراء الإدارات والمختصين بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وفي حديثه في حفل الاستقبال، أشاد صنع الله بالجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون بشركة سرت من أجل الرفع من معدلات الإنتاج، والتي تُوجت بالوصول إلى معدل إنتاج تخطى 100 ألف برميل يوميا.

وأشار صنع الله إلى أنه ولأول مرة في تاريخ نشاط الشركة و منذ عام 2006 لم يتحقق هذا الرقم بالرغم من قلة الإمكانيات وشح الميزانيات إلا أنها استطاعت بفضل إدارتها الحكيمة وجهود عامليها من تحقيق هذا الإنجاز العظيم، وفق قوله.

من جانبه أكد مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة الإدارة بأنهم سعداء باستضافتهم لأعمال اجتماعات الجمعية العمومية ومشاركة شركة سرت احتفالاتها بمناسبة وصول الإنتاج إلى 100 ألف برميل في اليوم، مشيرا إلى أنه ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا دعم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للشركة والوقوف معها في هذه الظروف الصعبة.

وعلى إثر ذلك، قام صنع الله والوفد المرافق له بافتتاح عدد من المشاريع التي نفذتها الشركة في الفترة الماضية، حيث تم افتتاح نادي الألعاب الترفيهية ومنتزه القرية السكنية وإعادة افتتاح مدرسة الأمل بعد بنائها من جديد وبشكل نموذجي وفق أحدث الوسائل التعليمية.

كما قام وفد المؤسسة بزيارة لمحطة الإطفاء الأولى بعد أن تم صيانتها وإعدادها وفق المواصفات العالمية من قِبل الشركة، وتم الاطلاع على المرافق والمبنى الإداري بالمحطة، حيث أبدى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إعجابه بما تم من تحديث وتطوير لمرافق المحطة، وألقى كلمة وجهها للعاملين فيها مثنيا على جهودهم الكبيرة في إطفاء الحرائق التي وقعت في المنطقة ومساهمتهم في المحافظة على مواقع الشركة المختلفة، مشيدا بالخبرة الكبيرة التي اكتسبوها من خلال ما مروا به من ظروف صعبة وكيفية التعامل مع حدوث الحرائق بشجاعة وحرفية، طالبا منهم نقل هذه الخبرة للجيل الجديد من المتدربين.

وعلى هامش هذه الزيارة لمحطات الإطفاء بمرسى البريقة، أقيم عرض عملي داخل ساحات الإطفاء لتمرينات حية لكل الأخطار التي ممكن أن تحدث نتيجة اندلاع الحرائق وكيفية مكافحتها في حال حدوثها بالإضافة إلى تمارين عملية على إنقاذ الأرواح البشرية سواء داخل المنازل أو المباني الإدارية، وأبدى الحضور إعجابهم بالمستوى العالي الذي ظهر به المتدربون في أداء دورهم المناط بهم في هذه الحالات من خلال التمرين، كما تم إقامة حفل توزيع شهائد لدفعة من المتدربين الجدد في مجال الإطفاء، كما قام العاملون بالشركة بمنح درع التميز للمهندس مصطفى صنع الله تقديرا لدعمه اللامحدود للشركة طيلة الفترة الماضية، والذي قام بإهدائه لجميع العاملين بقطاع النفط بكل المواقع النفطية، معبرا عن فخره واعتزازه بجهودهم الاستثنائية في تحقيق كل هذه الإنجازات العظيمة.

وفي ختام الجولة قام المهندس مصطفى صنع الله رفقة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والشركة بوضع حجر الأساس لمشروع صيانة الطريق الرابط بين مدينة البريقة وحقل زلطن بطول 12 كيلومتر، مما سيساهم في تهيئة الظروف المناسبة والآمنة لتنقل العاملين والشركات الخدمية بين الحقول.