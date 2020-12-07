مؤسسة النفط تستعرض خطط تطوير القطاع وفتح آفاق جديدة للاستثمار

استقبل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون والوفد المرافق له.

وفي مستهل كلمته هنّأ سفير المملكة المتحدة نيكولاس هوبتون، رئيس مجلس الإدارة على الإنجاز الكبير الذي حققته المؤسسة والعاملين بقطاع النفط، في الوصول إلى معدلات الإنتاج ما قبل الإغلاقات وفي وقت قياسي رغم شحّ الميزانيات، مشيداً بموقف مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في تسيير أعمال القطاع رغم التحديات الصعبة التي واجهتها الصناعة النفطية الليبية طيلة الأعوام الماضية، وفق قوله.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء ناقش عودة الشركات البريطانية والعمل في ليبيا وتوسيع قاعدة الشراكة البناءة والمثمرة لصالح البلدين في قطاع النفط.

من جهته عبر رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله عن سعادته بهذه الزيارة التي تدل على اهتمام الجانب البريطاني بعودة الاستقرار إلى ليبيا، مشيداً في الوقت نفسه بموافقها الداعمة لمبادئ المؤسسة الوطنية للنفط طيلة السنوات السابقة.

كما أكد صنع الله على استمرار تمسّك المؤسسة بالثوابت الوطنية والأخلاقية في الحفاظ على الثروة النفطية في البلاد، من خلال تطبيق مبدأ الشفافية.

واختتم رئيس المؤسسة حديثه بالقول: “اشكر سعادة السفير هوبتون، والمملكة المتحدة على مواقفها الداعمة للمؤسسة الوطنية للنفط طيلة الأعوام الماضية، كما نثمن كل الخطوات المقدّمة للمؤسسة وشركاتها في تسهيل إجراءات حصول عاملي قطاع النفط على التأشيرة، وهو ما سيسهّل ويُمهد الطريق للمؤسسة لتنفيذ خططها المستقبلية لتدريب وتطوير مستخدمي قطاع النفط، الذين يُمثلون العمود الفقري له، وعصب العملية الإنتاجية، ورأس المال الحقيقي للمؤسسة الوطنية للنفط ، ولبلادنا الحبيبة ليبيا”.