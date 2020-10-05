مؤسسة النفط تستعرض سير العمل بمصفاتي طبرق والسرير

عقدت الإدارة العامة للصناعات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، وبالربط عبر الدوائر المغلقة مع مدينة بنغازي، الاجتماع الفني للعام 2020 مع شركة الخليج العربي للنفط.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بالمصافي وذلك حرصاً على صحة وسلامة العاملين، ولضمان سير العمليات بالشكل الآمن والامثل.

وتم خلال الاجتماع أيضاً، مناقشة نشاطات وعمليات مصفاتي طبرق والسرير، والمشاريع الجاري تنفيذها في الوقت الحالي.

كما ناقش الحاضرون الميزانية التقديرية المقترحة للعام 2021.