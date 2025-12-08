مؤسسة النفط تستعرض مع «سوناطراك» خطط الآبار

عقدت إدارة الاستكشاف في المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعًا فنيًا موسعًا مع مسؤولي شركة سوناطراك الجزائرية في مقر المؤسسة بطرابلس، ضمن اجتماعات المتابعة السنوية مع الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا.

واستعرض الجانبان الأعمال التي أنجزتها سوناطراك خلال عام 2025، مع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بإعادة الدخول إلى البئر الاستكشافي A1-96/2، إضافة إلى خطط الشركة لحفر أربعة آبار تحديدية في منطقتي العقد 95/1 و96/1.

وأكدت سوناطراك التزامها الكامل بالبرنامج الاستكشافي في ليبيا، موضحة أنها تتجه إلى استكمال التزاماتها من خلال حفر بئرين إضافيين، بما يعزز نشاطها ويعيد تفعيل عملياتها في المناطق التعاقدية.

وشارك في الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف في المؤسسة الوطنية للنفط، والمدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية ونائبه، إضافة إلى فرق فنية من الجانبين، وحضور ممثلين عن الشركات الهندية عبر تقنية الاتصال المرئي.