مؤسسة النفط تستلم مستلزمات طبية لصالح الأطباء والممرضين

سيتم إرسال آلاف المستلزمات الطبية والملابس الواقية إلى الأطباء والممرضين. [الوطنية للنفط]

استلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، شحنة من المواد الطبية تم توريدها من قبل شركة “توتال” للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونوهت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه سيتم قريبا إرسال آلاف المستلزمات الطبية والملابس الواقية إلى الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي في المناطق الوسطى والشرقية، وذلك لمساعدتهم في مكافحة هذا الوباء.

وتشمل هذه المواد الطبية عدداً من الأقنعة والقنيات الأنفية للتزويد بالأكسيجين والبدل الواقية، ومعدات رش المعقمات، وأجهزة قياس الحرارة، والقفازات وغيرها من المواد، وسوف يتم تسليم هذه المستلزمات إلى البلديات خلال الأيام القادمة. محتوى ذو صلة أردوغان: نعمل على إعادة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر وصرح مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، في هذا الصدد قائلا: “نواصل العمل على توفير المواد الطبية الأساسية إلى المناطق المجاورة لعملياتنا بالدرجة الأولى، حيث قمنا بإرسال قافلة الأسبوع الماضي إلى بلديات الجنوب، وسنقوم بإرسال المزيد من المستلزمات الطبية إلى العديد من المناطق الأخرى في القريب العاجل بإذن الله.. وأنا واثق من أن هذه المستلزمات ستساهم في حماية حياة الآلاف من الليبيين”.

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