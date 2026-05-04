مؤسسة النفط تسجل «زيادة إنتاجية» جديدة في مليته

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز تحقيق قفزة إنتاجية في حقل أبوالطفل، عقب تنفيذ سلسلة من عمليات الصيانة الفنية المتخصصة التي استهدفت تحسين كفاءة الإنتاج ورفع الأداء التشغيلي.

وشملت الأعمال التي نفذتها الفرق الفنية عمليات عزل طبقات المياه وإعادة التثقيب، ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل في عدد من الآبار.

وفي البئر A71، أظهرت البيانات التشغيلية ارتفاعًا ملحوظًا في الإنتاج، إذ ارتفع إنتاج النفط من 1,864 إلى 2,607 برميل يوميًا، فيما صعد إنتاج الغاز من 4.261 إلى 5.582 مليون قدم مكعب يوميًا.

كما سجل ضغط رأس البئر ارتفاعًا ليصل إلى 1,000 PSI، في مؤشر على استعادة البئر لقدراتها الإنتاجية بشكل كامل.

وفي سياق متصل، نجحت الفرق الفنية في إعادة تشغيل البئر KK-1 بعد توقف كامل، وذلك عقب تنفيذ عملية إزالة التكلسات، حيث بلغ إنتاجها 1,187 برميل نفط و2.715 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، مع تسجيل إنتاج خالٍ من المياه والشوائب.

وتأتي هذه النتائج ضمن خطط المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى رفع مستويات الإنتاج وتعظيم العائدات الوطنية، إلى جانب تعزيز كفاءة التشغيل في الحقول النفطية.

كما تعكس هذه الإنجازات كفاءة الكوادر الفنية الوطنية في تنفيذ برامج الصيانة والتطوير، بما يدعم استدامة الإنتاج وتحقيق أهداف القطاع الاستراتيجية.

هذا ويشهد قطاع النفط في ليبيا خلال الفترة الأخيرة جهودًا متواصلة لرفع معدلات الإنتاج من خلال برامج الصيانة وتحسين أداء الآبار، في إطار خطط المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الاستقرار الإنتاجي وزيادة المردود الاقتصادي للدولة.