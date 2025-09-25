مؤسسة النفط تشارك بـ«المنتدى الفرنسي الليبي للطاقة» في باريس

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط، في المنتدى الفرنسي-الليبي للطاقة الذي نظمته Business France، بحضور إداراتها الفنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات المشغلة، وعدد من الشركات الفرنسية المتخصصة.

واستعرضت المؤسسة خلال المنتدى رؤيتها الاستراتيجية لزيادة الإنتاج وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وخفض الانبعاثات، ودعم برامج التنمية المستدامة وتنمية القدرات الوطنية، مؤكدة أهمية الشراكات الدولية في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة داخل ليبيا.

كما عُقدت اجتماعات فنية موسعة بين إدارات المؤسسة والشركات المشغلة والشركات الفرنسية لبحث فرص التعاون ومشاريع مستقبلية في مجالات التطوير والصيانة والخدمات الفنية والتكنولوجية، بما يعزز الشراكة ويفتح آفاقاً استثمارية تخدم المصلحة الوطنية.

وأكدت المؤسسة حرصها على استمرار التعاون وفتح مسارات جديدة مع الشركاء الدوليين لتطوير قطاع النفط والغاز الليبي ودعم الاقتصاد الوطني.