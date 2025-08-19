مؤسسة النفط تشدد على «توطين الأعمال الهندسية» ورفع كفاءة التنفيذ

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط خلال اجتماع فني، سبل توطين الأعمال الهندسية لشركة “تقنية ليبيا للأعمال الهندسية” وتعزيز دورها كذراع داعم للقطاع، بما يضمن الاستفادة من الخبرات المحلية ونقل المعرفة عبر شراكات استراتيجية.

وتناول الاجتماع، الذي شاركت فيه الإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة، نشاط الشركة للعام 2025 وخططها وبرامجها المستهدفة للعام 2026، إضافة إلى الميزانية المقترحة لتنفيذ هذه البرامج.

كما استعرض المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه الشركة وسبل معالجتها، بهدف تمكينها من أداء مهامها ودعم خطط المؤسسة، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج وتعزيز كفاءة التنفيذ.

حضر الاجتماع مدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة، والمدير التنفيذي لشركة “تقنية ليبيا”، وعدد من المختصين من الجانبين، إلى جانب ممثل عن مركز بحوث النفط.